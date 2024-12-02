Россиянин принял друга за террориста, а его телефон за бомбу и получил 2 года колонии

В Новошешминске местный житель был признан виновным после сообщения о взрывном устройстве в администрации города. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Iptash.

Россиянин пригласил в гости двух друзей, компания распивала спиртные напитки. В какой-то момент один из приятелей достал картонную коробку из-под телефона, планируя похвастаться собутыльникам покупкой. Хозяин дома решил, что внутри находится бомба, он выхватил коробку у друга, выбросил в другую комнату и избил его, обзывая террористом.

Утром мужчина продолжил расспрашивать друга о взрывном устройстве, а после того, как гости ушли, позвонил в экстренные службы. Специалистам он рассказал, что его знакомый якобы собирается взорвать здание местной администрации.

Взрывное устройство искали почти пять часов, но сообщение оказалось ложным. В отношении сообщившего о бомбе россиянина было возбуждено уголовное дело, приговором суда ему назначено наказание в виде двух лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.

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