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Россиянам рассказали о пользе фейсфитнеса

Тренер Бурдюг: фейсфитнес поможет избавиться от морщин

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Shutterstock

Фейсфитнес поможет избавиться от мимических морщин и глубоких заломов на коже. Об этом Pravda.Ru рассказала тренер по гимнастике для лица, блогер Анастасия Бурдюг.

По ее словам, начинать такие занятия можно в любом возрасте.

«Фейсфитнес — это те же самые физические упражнения, что и для тела, в принципе. Важно заниматься правильно, тогда точно пойдет вам на пользу. Упражнения помогут избавиться от морщин и дряблости кожи. <...> Я знаю много женщин, которые в 70 лет тренировались, и у них реально разглаживалось лицо», — отметила Бурдюг.

Тренер уточнила, что одними из самых популярных в фейсфитнесе являются упражнения на раскрытие глаз и укрепление уголков губ. Кроме того, она советует выполнять упражнения на омоложение шеи.

Ученые из Научно-исследовательской лаборатории Merz Aesthetics GmbH (Германия) до этого установили, что микрофокусированный ультразвук способствует выработке коллагена. Кроме того, эксперты отметили значительный рост выработки эластина. Этот белок образует тонкие, эластичные волокна, которые позволяют коже растягиваться и сокращаться без деформации.

Ранее была названа неожиданная польза масла косточек малины для кожи.

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