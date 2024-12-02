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Подполковника ФСИН обвинили в издевательствах над осужденными в Подмосковье

«Лента.ру»: офицера ФСИН Симоненко обвинили в издевательствах над осужденными

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Алексей Филиппов/РИА Новости

Подполковника ФСИН Андрея Симоненко обвинили в издевательствах над осужденными в исправительном центре №1 в Московской области. Об этом сообщила «Лента.ру».

Генпрокуратура и ФСИН начали проверку жалобы бывшего осужденного, который рассказывал, что Симоненко избивал осужденных и заставлял их на коленях каяться. «Раскаяния» он снимал на видео. Сами записи позже появились в соцсетях. На одном из видео видно, как осужденные клянутся не принимать наркотики.

Симоненко был начальником другого участка. Он подал объяснения прокурорам и подтвердил, что действительно записывал такие видео, но только для служебного чата. Факты физического насилия он опроверг.

По данным издания, у Симоненко есть соперники среди коллег, которые могли специально спровоцировать этот скандал. Участок, которым управляет Симоненко, дает осужденным рабочие места на местной швейной фабрике в поселке Часцы, однако местных жителей это напрягает, рассказали источники.

Ранее сотрудники ФСИН выманили более 1 млн рублей у жены арестованного и обвинили ее в краже.

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