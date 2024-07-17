Сотрудники ФСИН выманили более 1 млн рублей у жены арестованного и обвинили ее в краже

Жительница Краснодарского края отдала более 1 млн рублей, опасаясь за судьбу мужа в уфимском СИЗО. Об этом сообщает Mash Batash.

Мария, супруг которой сейчас находится в СИЗО-1 в Уфе, решила его навестить, но пострадала от вымогательства, а сейчас утверждает, что сотрудники ФСИН мстят ее семье. Сначала, со слов женщины, надзиратели предложили ей заплатить за стройматериалы и бытовую технику, чтобы ее супруга не перевели в ИК-9, где, как сообщается, издеваются над заключенными.

Женщина была готова платить, чтобы условия содержания ее мужа не ухудшились, и выполнила свою часть договора, но силовики слово не сдержали. Тогда Мария обратилась к руководству ФСИН по республике Башкирия и рассказала о коррупционных схемах, в которые ее втянули. После этого сотрудники СИЗО стали запугивать женщину возбуждением уголовного дела и написали на нее заявление, обвинив в краже 400 тыс. рублей.

Произошедшим в стенах изолятора заинтересовались в СК, следователи уже проводят проверку.

Ранее уголовное дело завели на уральского правозащитника, рассказавшего СМИ о пытках в колонии.