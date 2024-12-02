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Россиянин избил жену до разрыва селезенки из-за мороженого

Mash: в Дагестане мужчина покалечил жену из-за мороженого

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Depositphotos

В Махачкале женщина получила разрыв селезенки во время ссоры с мужем из-за мороженого. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Gor.

Семейная пара из Дагестана поссорилась из-за мороженого, глава семейства купил два вафельных стаканчика детям и дал подержать лакомство младшему ребенку. Жена мужчины решила, что отец намерен отдать ребенку оба стаканчика и устроила ссору.

В ходе потасовки россиянин сильно толкнул женщину, она упала и ударилась боком об угол комода. Пострадавшей потребовалась медицинская помощь, в больнице у нее был диагностирован разрыв селезенки. В отношении агрессора было возбуждено уголовное дело, приговором суда ему назначено наказание в виде девяти месяцев лишения свободы.

До этого сообщалось, что в Ленобласти мужчина порвал ухо жене и отказался пускать в квартиру медиков. 38-летнюю женщину нашли с травмами уха и ссадиной головы. Врачи, слишком поздно попавшие в помещение, не смогли ей помочь. 36-летний подозреваемый, который в тот момент находился в состоянии алкогольного опьянения, был доставлен в отделение.

Ранее пьяный россиянин выбил жене оба глаза цветочным горшком.

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