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Следователи возобновили расследование загадочной гибели детей в Сибири 20-летней давности

РИА Новости: СК снова расследует дело о погибших 20 лет назад в Сибири детях

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Shutterstock

Следственный комитет расследует уголовное дело о гибели пятерых детей, которые пропали в Красноярске 20 лет назад. Об этом сообщило РИА Новости.

По данным следствия, дети в возрасте от 10 до 12 лет не вернулись домой после прогулки в апреле 2005 года. Основные поиски продолжались три недели. В мае мужчина, который искал металлолом, обнаружил обгоревшие останки детских тел в коллекторе. Тогда следователи все списали на несчастный случай.

Сотрудники правоохранительных органов опросили некоторых свидетелей, которые утверждали, что детей усаживали в темную иномарку. Однако дело тогда закрыли. Первоначально следствие склонялось к версии несчастного случая, предполагая, что дети играли с метаном, из-за чего последовал взрыв.

Но после вмешательства заместителя генпрокурора Владимира Колесникова было возбуждено уголовное дело об убийстве. Родители детей не согласились с версией несчастного случая и устроили акцию протеста, требуя провести тщательное расследование.

Несколько лет назад родителей мальчиков вызвали в Следственный комитет и сообщили, что в деле появились новые подробности. Родители погибших мальчиков до сих пор надеются, что наконец получится пролить свет на трагедию.

Ранее четверо детей сбежали из соццентра, чтобы посмотреть Читу.

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