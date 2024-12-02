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ФНС закрыла счета компании блогера Чекалина и его партнера по бизнесу

ФНС закрыла счета компании блогера Чекалина и его партнера по бизнесу Вишняка

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Михаил Воскресенский/РИА Новости

Счета компании блогера Артема Чекалина и его партнера по бизнесу Романа Вишняка заблокировали по решению ФНС. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на данные сервиса «БИР-Аналитик».

Из карточки компании следует, что основной вид деятельности — розничная торговля косметическими товарами и средствами личной гигиены в специализированных магазинах. Чекалину принадлежит 70% фирмы, а Вишняку — 30%. При этом счета блокировали с июня 2023 года. Последний раз операции приостановили в середине октября этого года за непредоставление налоговой декларации вовремя.

4 октября суд отправил Чекалина и его бывшую жену Валерию под домашний арест по обвинению в совершении валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов.

По версии следствия, бывший муж Лерчек — ключевая фигура в этом деле. Его подозревают в незаконном переводе платежей, которые тот совершил для оплаты фитнес-марафонов компании «Би Фит». Операции совершались через банк в Дубае.

Ранее бывшая жена Чекалина Валерия (Лерчек) снизила стоимость своего поместья на миллиард рублей.

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