Сербия попросила Россию помочь с реализацией проекта отвода от «Дружбы»

Сербия обратилась к России за помощью в реализации проекта отвода от «Дружбы» через Венгрию, «Транснефть» готова содействовать. Об этом сообщил вице-президент «Транснефти» Владимир Каланда, его слова приводит РИА Новости.

По его словам, сербская «Транснафта Панчево» предлагает построить трубопровод длиной около 300 км, который пойдет через территорию Венгрии и напрямую выйдет на «Дружбу».

«Это позволит им быть более независимыми в поставках нефти и существенно увеличить объемы нефти, которые поставляются на территорию Сербии для внутреннего потребления», — сказал Каланда.

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто ранее заявлял, что Венгрия и Сербия в течение трех лет планируют построить новый нефтепровод между двумя странами, по которому сырье будет поступать в сербскую нефтепроводную систему.

Дружба — крупнейшая в мире система магистральных нефтепроводов. В нее входит 8900 км трубопроводов, из них 3900 км — на территории России.

Ранее стало известно, где Россия построит следующий нефтепровод.