Названы новые денежные профессии в России

Тренд на рабочие специальности возвращается: работодатели предлагают все более выгодные условия и высокие заработные платы для «синих воротничков». Какие специалисты наиболее востребованы в ближайшее время, «Газете.Ru» рассказала профориентолог Виктория Вирта.

«На данный момент в нашей стране наиболее востребованными считаются такие профессии, как бетонщик, электрогазосварщик и каменщик. К самым высокооплачиваемым рабочим специальностям относятся водитель самосвала, газорезчик и машинист поезда. Любопытно, что для работы на многих из этих позиций не требуется высшее и среднее профессиональное образование — вполне достаточно просто окончить школу и получить необходимые навыки, например, на курсах. При этом в самом низу карьерной лестницы находятся такие профессии, как ассистент (помощник) руководителя и библиотекарь, требующие высшего образования», — объяснила она.

Стоит отметить, что производственные профессии в нашей стране всегда были востребованными, но в последнее время дефицит в кадрах наблюдается особенно остро. Он связан с тремя факторами.

«Снижение популярности рабочих специальностей из-за более «престижных» — менеджеров и юристов со средним специальным образованием. В 1990–2000-х в России резко снизился престиж рабочих специальностей, а молодежь повально отправилась в колледжи и техникумы учиться на юристов и менеджеров. При этом большинство молодых людей шли в эти профессии, не осознавая до конца, чем им предстоит заниматься в будущем. В итоге число квалифицированных сварщиков и токарей сократилось, а большинство менеджеров смогли устроиться разве что продавцами», — сказала эксперт.

Тренд на развитие промышленности и оборонных предприятий. Двигателем экономики современной России снова становятся производство, промышленность и оборонные предприятия, которые предлагают огромное количество вакансий для так называемых «синих воротничков». Причем довольно часто заработная плата квалифицированного рабочего на крупном предприятии может быть равна доходу IT-специалиста или управленца в менее масштабной компании. Так, по статистике, в этом году специалисты, работающие в сферах добычи сырья, перевозок и сельском хозяйстве, в среднем получают 107–111 тыс. рублей, тогда как средняя оплата труда работника сферы информационных технологий составляет 80 тыс. рублей. Наука двигается вперед, но она в любом случае связана с техническим инвентарем и оборудованием, которые тоже кто-то должен делать своими руками.

«Развитие нейросетей. К концу 2024 года уже понятно: нейросети не заменят человека, однако сделают его работу более простой за счет автоматизации многих процессов. Но этот тренд в первую очередь касается «белых воротничков», а вот интегрировать нейросети в работу слесаря, водителя самосвала или сварщика практически невозможно. Эти люди остаются незаменимыми и оттого особенно ценными, востребованность таких специалистов на рынке труда стремительно растет», — добавила Вирта.

При этом важно понимать, что наиболее высокие заработные платы у высококвалифицированных сотрудников, которые нацелены на развитие. К примеру, сварщик, постоянно расширяя спектр своих навыков и осваивая более редкие специализации, может стабильно повышать свой доход и даже возглавить подразделение на предприятии, резюмировала она.

Ранее эксперт рассказал, какие IT-специалисты будут востребованы в ближайшие три года.