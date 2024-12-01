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На ЗАЭС возобновили подачу электроэнергии по резервной линии

ЗАЭС: резервную высоковольтную линию «Ферросплавная-1» переподключили

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Константин Михальчевский/РИА Новости

На Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) снова была подключена высоковольтная линия энергоснабжения 330кВ «Ферросплавная-1». Об этом сообщается в Telegram-канале станции.

Согласно посту, автоматическое отключение действием защиты произошло накануне. Нужды ЗАЭС до переподключения резервной «Ферросплавной-1» покрывались благодаря основной линии 750 кВ «Днепровская». Нарушений условий безопасности не произошло.

ЗАЭС — самая крупная атомная станция в Европе, имеет шесть энергоблоков, ее электроснабжение осуществляется по основной и резервной линиям. Она не вырабатывает электроэнергию с 11 сентября 2022 года. Все шесть реакторов ЗАЭС находятся в режиме холодного останова. При этом реактор переведен в безопасное состояние: его глушат при низком давлении и низкой температуре охлаждающей воды. Обслуживание АЭС осуществляется согласно регламентам при строгом контроле норм радиационной безопасности.

Ранее на Украине в городе с Ровенской АЭС возникла аварийная ситуация.

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