В Башкирии многодетная мать случайно подожгла дом

Жительница Башкирии устроила пожар в своем доме, когда убиралась в котельной. Об этом сообщает МЧС республики.

Частный дом многодетной семьи загорелся в селе Ахметово, по предварительной информации, многодетная мать наводила порядок в котельной дома и кинула в сторону молоток, который попал в газовый баллончик. Произошла резкая вспышка, женщина получила ожоги.

Тушить пламя бросился ее муж, но тоже пострадал от открытого огня. Родители смогли вывести из дома пятерых детей, самому младшему из которых всего один год. Прибывшие на место огнеборцы оперативно потушили возгорание.

До этого сообщалось, что в Удмуртии подростки жарили картошку и сожгли две комнаты в квартире. Школьники решили приготовить картофель фри. Они высыпали в кипящее масло замороженный полуфабрикат, раскаленное масло вспыхнуло, огонь мгновенно охватил кухню. Пожарные, прибывшие на вызов, эвакуировали из задымленного подъезда 10 человек.

Ранее четверо детей устроили пожар в многоквартирном доме в Ижевске.