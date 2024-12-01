Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Башкирии многодетная мать случайно подожгла дом

В Башкирии женщина устроила пожар, бросив молоток в газовый баллон

close
Телеграм-канал «МЧС Башкортостан»

Жительница Башкирии устроила пожар в своем доме, когда убиралась в котельной. Об этом сообщает МЧС республики.

Частный дом многодетной семьи загорелся в селе Ахметово, по предварительной информации, многодетная мать наводила порядок в котельной дома и кинула в сторону молоток, который попал в газовый баллончик. Произошла резкая вспышка, женщина получила ожоги.

Тушить пламя бросился ее муж, но тоже пострадал от открытого огня. Родители смогли вывести из дома пятерых детей, самому младшему из которых всего один год. Прибывшие на место огнеборцы оперативно потушили возгорание.

До этого сообщалось, что в Удмуртии подростки жарили картошку и сожгли две комнаты в квартире. Школьники решили приготовить картофель фри. Они высыпали в кипящее масло замороженный полуфабрикат, раскаленное масло вспыхнуло, огонь мгновенно охватил кухню. Пожарные, прибывшие на вызов, эвакуировали из задымленного подъезда 10 человек.

Ранее четверо детей устроили пожар в многоквартирном доме в Ижевске.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами