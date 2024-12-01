Россиянин ударил ножом не понравившегося ему незнакомца в торговом центре

В Советске посетитель торгового центра ранил ножом мужчину, стоявшего около аппарата с кофе. Об этом сообщает УМВД Калининградской области.

Инцидент произошел в торговом центре и попал на записи камер видеонаблюдения. Один из посетителей стоял возле автомата с кофе. К нему неожиданно подошел незнакомец и ударил его ножом в спину.

Пострадавшему потребовалась медицинская помощь, медики диагностировали у него проникающее колото-резаное ранение грудной клетки сзади с повреждением легкого и гемопневмоторакс.

Личность нападавшего удалось установить, им оказался 54-летний житель Советска. Свой поступок злоумышленник объяснил состоянием алкогольного опьянения и внезапно возникшей личной неприязнью. Возбуждено уголовное дело, подозреваемому может грозить до 10 лет лишения свободы.

До этого сообщалось, что в Новосибирской области внук-наркоман напал с ножом на своих дедушку и бабушку. Пенсионеры упрекнули внука в аморальном поведении и злоупотреблении спиртными напитками, в ответ мужчина схватился за нож. Сначала он ранил им 70-летнюю женщину, а затем изрезал 72-летнего мужчину. Пожилые люди оказали нападавшему активное сопротивление и выжили.

Ранее в Краснодаре девушка помогла незнакомцу и получила удар ножом.