Россиянин угрожал топором приятелю и обстрелял его машину

Красноярец обиделся на своего знакомого после ссоры и несколько раз выстрелил в его автомобиль. Об этом сообщает «МВД Медиа».

Инцидент произошел в селе Ровное Балахтинского района. Красноярец приехал в деревню, чтобы выяснить отношения со своим приятелем. В ходе ссоры мужчина сначала размахивал туристическим топориком перед оппонентом, а на следующий день, увидев на дороге машину друга, он произвел несколько выстрелов из неустановленного оружия по его автомобилю.

Все происходящее видели прохожие и жители домов, расположенных рядом. Никто не пострадал. Потерпевший обратился в правоохранительные органы, личность агрессора быстро установили, 46-летний житель Красноярска задержан. Возбуждено уголовное дело, нападавшему может грозить до семи лет лишения свободы.

До этого сообщалось, что в Тверской области мужчина открыл огонь по машине знакомого, который отказался возвращать отданный на хранение телевизор. Через несколько дней стрелок сам обратился в полицию и рассказал о том, что случилось, а затем сдал ружье и указал местонахождение спрятанных боеприпасов. Приговором суда ему назначено наказание в виде полутора лет лишения свободы условно.

Ранее россиянин обстрелял приятеля из травмата за оскорбление девушки.