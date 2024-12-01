Россиянам напомнили о новых законах, которые в декабре вступят в силу

В России с 1 декабря вступают в силу новые законы. «Газета.Ru» изучила опубликованные документы.

Уже с 1 декабря в стране начинается эксперимент, в рамках которого иностранные граждане, въезжающие в Россию без визы, должны будут предоставлять свои биометрические данные, в том числе изображение лица и отпечатки пальцев. На начальном этапе биометрию будут собирать только при пересечении границы в аэропортах Москвы и на автомобильном пункте пропуска Маштаково в Оренбургской области. Но уже к концу июня 2025 года власти планируют установить необходимое оборудование во всех пограничных пропускных пунктах.

Сегодня же в стране участников СВО, заключивших контракт с Минобороны на срок не менее года, освободят от выплаты просроченных кредитов до 10 млн рублей. При этом это касается только мобилизованных и призывников, кроме курсантов военных училищ и вузов, а также для заключивших контракт с 1 декабря 2024 года. Правило распространяется и на супругов военнослужащих.

Также с 1 декабря в России запрещена информация по созданию VPN-сервисов. Приказ об этом еще в ноябре подготовил Роскомнадзор. Под ограничения подпадает научная, научно-техническая и статистическая информация о создании таких сервисов.

С 4 декабря вступает в силу запрет пропаганды чайлдфри. За нарушение физические лица будут штрафовать от 50 тыс. до 100 тыс. рублей. Для для должностных лиц предусмотрен штраф от 100 тыс. до 200 тыс. рублей, а для юридических — от 800 тыс. до 1 млн рублей.

Также с 10 декабря приехавшие в Россию мигранты будут сдавать новые экзамены по русскому языку, истории и законодательству страны, но организации больше не смогут их проводить. Экзамены будут проводить только государственные учреждения, которым разрешило правительство.

Ранее россиянам напомнили, что в 1 декабря у пенсионеров, которые отметили 80-летний юбилей в ноябре, увеличился размер пенсий.