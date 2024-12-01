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Пьяный россиянин выбил жене оба глаза цветочным горшком

В Брянской области муж лишил жену зрения и получил 9 лет колонии

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Depositphotos

В Дятьково суд вынес приговор 37-летнему жителю города Фокино, его признали виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Об этом сообщает прокуратура Брянской области.

По данным следствия, в августе 2023 года нетрезвый житель Фокино поссорился с женой, в ходе конфликта мужчина схватил пластиковый цветочный горшок и ударил им женщину по лицу. Потерпевшая лишилась зрения.

Спустя несколько недель домашний тиран, зная, что жена не видит левым глазом, снова избил ее, специально нанеся удары в правый глаз, что привело к полной слепоте.

«Бил специально по глазам. Я ощутила резкую физическую боль в области правого глаза, и у меня стало резко ухудшаться зрение. В какой-то момент я полностью перестала видеть, из глаза пошла кровь», — рассказала пострадавшая.

В отношении агрессора было возбуждено уголовное дело. Обвиняемый полностью признал свою вину, но от дачи показаний отказался. Приговором суда ему назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. В пользу потерпевшей также взыскана компенсация морального вреда в размере 1,8 млн рублей.

Ранее пьяный мужчина вытолкнул сожительницу с третьего этажа.

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