Россиянин избил сожительницу до потери сознания и пытался сжечь собутыльника

В Туймазах местный житель жестоко избил сожительницу и поджег ее знакомого из ревности. Об этом сообщает СУ СК РФ республики.

Инцидент произошел в многоэтажке по улице 70-летия Октября, обвиняемый вместе со своей женой распивали спиртные напитки в гостях у приятеля. Когда хозяин квартиры попросил гостей покинуть его дом, между мужчинами началась ссора на почве ревности.

Гость нанес хозяину несколько ударов руками и ногами по голове и другим частям тела, а затем ударил табуретом. Сожительница нападавшего отказалась уйти вместе с ним, опасаясь, что женщина сообщит в полицию, обвиняемый избил ее и ударил ножом в бедро. Когда потерпевшая потеряла сознание, он вылил на обоих остатки спиртного и поджег, после чего скрылся.

Соседи вовремя заметили задымление, вынесли женщину из квартиры и вызвали скорую помощь и пожарных, избитого мужчину спасти не удалось. Подозреваемого задержали, возбуждено уголовное дело.

Ранее пьяная россиянка облила бензином сожителя, пока он курил сигарету.