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На Алтае подросток упал в котлован, катаясь с горки

На Алтае подросток катался с горки и попал в больницу

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Potashev Aleksandr/Shutterstock

В Бийске школьник провалился в котлован, катаясь с горки, ребенку потребовалась помощь медиков. Об этом сообщается в Telegram-канале городской станции скорой помощи.

В Бийске катание с горки на ледянке закончилось для 12-летнего школьника госпитализацией. Во время спуска мальчик провалился в котлован. Пострадавшему потребовалась медицинская помощь.

«Ребенок был осмотрен медиками скорой помощи и в состоянии средней степени тяжести доставлен в медицинское учреждение. Есть подозрение на перелом бедра», — сообщил главный врач Станции скорой медицинской помощи Бийска Алексей Карнаухов.

Жизни и здоровью школьника ничего не угрожает. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

До этого сообщалось, что медики Сургутской травматологической больницы спасли 11-летнего школьника, который получил тяжелые травмы, катаясь с горки. 11-летний подросток катался на тюбинге и на полной скорости влетел в забор, мальчика экстренно госпитализировали. Медики диагностировали у него ушибы, переломы позвонков на уровне грудного отдела, ушиб легкого. Сутки врачи боролись за жизнь пострадавшего в реанимации, сейчас жизни и здоровью школьника ничего не угрожает.

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Ранее катание на тюбинге закончилось для российского школьника реанимацией.

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