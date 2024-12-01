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Улетевшая из Нью-Йорка в Париж безбилетница не давала выслать себя обратно

CNN: россиянка улетела из США в Париж без билета и сорвала свою депортацию

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Heliopixel/Shutterstock/FOTODOM

Россиянка улетела из аэропорта Нью-Йорка в Париж, после чего помешала выслать себя обратно в США. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

По данным корреспондентов, женщина улетела без билета на рейсе компании Delta Air Lines из Нью-Йорка в Париж, но, когда обман вскрылся, она вызвала суматоху на другом борту, который должен был доставить ее обратно в США.

В первую очередь следователи пытаются выяснить, как россиянка без билета смогла пройти через все пункты контроля в аэропорту имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке и долететь до Парижа.

По данным телеканала, когда женщину отправят в США, ей могут предъявить обвинение в административном правонарушении. Управление транспортной безопасности США сообщило, что женщина прошла контроль, не имея при себе запрещенных предметов, однако как ей удалось пройти два контроля личности перед посадкой, осталось неясным.

Также власти Нью-Йорка могут задержать ее, хотя пока они не вмешиваются в это дело, заключили журналисты.

Ранее пассажирка уступила свое место в бизнес-классе больной женщине и потребовала компенсацию.

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