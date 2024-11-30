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Партия конкурента Шольца села в лужу из-за предвыборного ролика с американцами

Немецкая партия подвергалась критике за ролик с датским озером и американцами

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Lisi Niesner/Reuters

Немецкая консервативная партия «Христианско-демократический союз Германии» (ХДС) попала в неприятную ситуацию из-за своего предвыборного ролика под лозунгом «Германия снова движется вперед», в котором показала не только своего лидера и противника действующего канцлера Фридриха Мерца, но и датские пейзажи и граждан США в роли статистов. Об этом сообщает FOCUS Online.

По данным издания, в видео можно увидеть озеро в Дании. Его фото изначально было опубликовано на одном из сайтов с датской недвижимостью. Кроме того, сцена с играющим на траве мальчиком-блондином тоже была снята в граничащем с Германией королевстве, а ребенок в больших очках и женщина с татуировкой в виде луны являются американцами.

В ХДС назвали произошедшее ошибкой и заявили, что информация об изображениях не содержала данных об их происхождении.

В начале ноября немецкий канцлер Олаф Шольц провел экстренные консультации с сопредседателем СДПГ Ларсом Клингбайлем в связи с разногласиями в правящей коалиции, куда входили СДПГ, «Зеленые» и Свободная демократическая партия (СвДП). Темой обсуждения стали противоречащие друг другу планы по выводу немецкой экономики из кризиса, которые представили министр финансов Кристиан Линднер и глава минэкономики Роберт Хабек. В итоге Шольц отправил Линднера в отставку, а вслед за ним из коалиции вышли другие члены кабинета министров от СвДП. 16 декабря бундестаг обсудит вопрос о вотуме доверия правительству Шольца. Если депутаты не одобрят действия кабмина, в феврале в ФРГ пройдут досрочные выборы.

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