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Захарова сыронизировала после ролика МИД Испании с Парком Горького

Захарова вспомнила об испанском стыде после ролика МИД Испании с Парком Горького

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Пресс-служба МИД РФ/РИА Новости

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале с иронией отреагировала на видео испанского внешнеполитического ведомства, который начинается с кадров из Москвы.

Ролик был опубликован в честь Дня Испании. В нем видео и фото перемежаются частями фразы «Страна — это множество вещей. Это способ существования, который разделяют многие люди. Те, кто внутри, и те, кто снаружи». После слова «страна» (un país) можно увидеть кадры, на которых москвичи идут мимо ограды Парка Горького на фоне небоскребов «Москвы-Сити» и заходящего солнца.

«Наконец все узнали, что означает выражение «испанский стыд», — написала Захарова.

Испанский стыд — чувство дискомфорта и смущения, возникающее, когда кто-то другой попадает в неловкую ситуацию.

Филологи объяснили, что определения такого состояния появилось как раз в Испании. Для его обозначения жители страны использовали выражение verguenza ajena («посторонний стыд, стыд за другого»). Когда англичане заимствовали это выражение, они решили его упростить, поскольку выговаривать испанскую фразу было неудобно. Таким образом «стыд за другого» у англичан превратился в spanish shame («испанский стыд») и именно в таком переводе попал в русский язык.

Ранее Захарова с иронией отреагировала на намерение Киева создать министерство возвращения.

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