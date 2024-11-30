Пятилетний мальчик попал в больницу, защищая мать от пьяного отца в Брянской области

В Брянской области пятилетний мальчик попал в больницу после того, как защитил мать от пьяного отца. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По информации Telegram-канала, инцидент произошел в городе Унеча, когда 27-летний отец семейства пришел домой и выпил спиртное. Мужчина разозлился на маленького сына из-за того, что тот не хотел ложиться спать и бегал по квартире, и стал кричать на него.

После того, как за ребенка вступилась мать, мужчина переключился на нее. Он дал женщине пощечину, повалил ее на пол и сдавил ей руки на шее. Мальчик, на глазах которого разворачивалась эта картина, бросился на отца, пытаясь защитить мать. Силы ожидаемо оказались неравны, и агрессор избил малолетнего.

После случившегося женщина выгнала избранника из дома и отвезла сына в больницу, где у него диагностировали ушибы челюсти и кровоподтеки по всему телу. Мать мальчика обратилась за помощью в полицию.

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