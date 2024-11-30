Украинские компании продают иностранцам «военные туры» в зону боевых действий

Около десятка украинских компаний продают иностранцам «военные» или «черные» туры — путешествия в разрушенные в результате боевых действий населенные пункты. Об этом сообщает швейцарское издание Sarganserländer.

Стоимость туров составляет от €150 до 250. Некоторые туристические фирмы доставляют своих клиентов в зону боевых действий и просят за такой экстремальный «отдых» тысячи евро.

Один из таких путешественников — Ник Тан из США — в июле текущего года прилетел в Харьков.

«Я просто хотел это увидеть, потому что считаю, что наша жизнь на Западе слишком комфортна и легка, — сказал 34-летний сотрудник нью-йоркской технологической компании.

В статье отмечается, что жителям Ирпеня кажется странным желание иностранцев посетить город, который регулярно подвергается обстрелам. Некоторые горожане выступают против «черного туризма», поскольку им не нравится, что иноземцы приезжают развлечься, глядя на их «печаль», пишет автор материала.

До этого в парламенте Швейцарии предложили покончить с «туризмом» беженцев. В Швейцарии хотят выгнать беженцев, которые периодически возвращаются на Украину, а потом обратно приезжают в страну для того, чтобы воспользоваться правами беженцев.

Ранее Швейцария возобновила практику высылки украинских преступников на родину.