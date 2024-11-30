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Во Владимире юноша обокрал церковную лавку и сбежал

Во Владимире задержан похититель денег из храма

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МВД Медиа

Во Владимире полицейскими задержан похититель выручки из церковной лавки при местном храме. Об этом сообщает «МВД Медиа».

По версии следствия, 21-летний молодой человек пришел в храм в Константино-Еленинском проезде областного центра. Выбрав момент, когда за ним никто не наблюдал, злоумышленник вытащил из выдвижного ящика наличные и сбежал.

Вора пыталась догнать работница прихода, однако ему удалось скрыться. Момент ограбления попал в объектив камер видеонаблюдения, записи с которых позже просмотрели полицейские. Личность подозреваемого в краже быстро установили, им оказался 21-летний ранее не судимый местный житель.

Молодой человек дал признательные показания и раскаялся в содеянном, похищенные деньги он потратил на продукты. Возбуждено уголовное дело.

До этого сообщалось, что в Майкопе сотрудники полиции задержали подозреваемого в краже пожертвований из храма, им оказался приезжий из Краснодара. 61-летний житель Краснодарского края зашел в Михайловского храма, тайком вскрыл два ящика для пожертвований прихожан, похитил из них деньги и скрылся. Общий ущерб составил 11 тыс. рублей.

Ранее в Тульской области рецидивист украл из храма ювелирные украшения.

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