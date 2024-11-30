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Россиянин хотел получить несуществующие выплаты и лишился 3,8 млн рублей

В Калуге мошенники обманули местного жителя на 3,8 млн рублей

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Ilya Naymushin/Reuters

Телефонные мошенники обманули жителя Калуги, пообещав ему социальные выплаты, мужчина лишился более трех миллионов рублей. Об этом сообщает УМВД региона.

С заявлением в правоохранительные органы обратился житель Калуги, мужчина сообщил, что с ним от имени государственного учреждения связался неизвестный. Злоумышленник сообщил россиянину, что ему полагаются некие выплаты от государства, но для их получения необходимо назвать коды, которые поступили ему в SMS-уведомлениях.

Выполнив необходимое, потерпевший закончил беседу, однако спустя некоторое время в мессенджере он получил сообщение о взломе его учетной записи на портале «Госуслуги». Мужчина позвонил по номеру, указанному в сообщении, и узнал, что на его имя оформлены займы, которые необходимо погасить, взяв кредит и поместив деньги на специальный счет.

Потерпевший поверил аферистам, оформил крупный кредит в банке и перевел все деньги на якобы безопасный счет. После этого мошенники перестали выходить на связь. Общий ущерб составил 3,8 млн рублей. Возбуждено уголовное дело.

Ранее российская пенсионерка потеряла почти 2 млн рублей на замене счетчика.

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