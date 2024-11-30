Россиянин забил соседа из-за шума

В Азове Ростовской области местный житель жестоко избил соседа из-за шума, спасти пострадавшего не удалось. Об этом сообщает СУ СК РФ региона.

Инцидент произошел 27 ноября, подозреваемый находился в своей квартире и поссорился с соседом из-за громкой музыки. В ходе ссоры он нанес мужчине множество ударов руками по голове. Спасти потерпевшего не удалось.

Агрессора задержали, в отношении россиянина возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. В ходе допроса подозреваемый полностью признал вину, он заключен под стражу. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

До этого сообщалось, что в Томске мужчина, слушавший музыку из колонок, жестоко избил прохожего из-за замечания о его вкусе. Меломан нанес ему удары по голове, телу и в область живота. Пострадавшего доставили в медицинское учреждение для оказания медицинской помощи. Врачи несколько дней боролись за его жизнь, однако спасти мужчину не удалось.

Ранее россиянка, отлупившая соседку тазом, заработала уголовный срок.