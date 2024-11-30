Гадалка избавила россиянку от «злого рока» и выманила у нее полмиллиона рублей

«Родовая гадалка» из соцсетей обманула жительницу Самары и выманила у нее полмиллиона рублей под видом оказания магической помощи. Об этом сообщает mk.ru.

С заявлением в правоохранительные органы обратилась 35-летняя жительница Самары. Женщина рассказала, что в соцсетях нашла страницу «родовой гадалки» из Москвы. Мошенница согласилась помочь россиянке и попросила плату за свои услуги.

Самарчанка общалась с «целительницей» в мессенджере и за месяц перевела ей полмиллиона рублей. Не заметив улучшения качества жизни, потерпевшая поняла, что стала жертвой мошенницы.

До этого сообщалось, что в Волжском гадалку осудили на четыре года колонии за обман клиентов. 42-летняя жительница Волжского в социальных сетях предлагала оказание эзотерических услуг для улучшения финансового положения, состояния здоровья и решения проблем в личной жизни. С 2021 по 2023 год злоумышленница обманула 20 граждан на сумму более 3 млн рублей

Ранее в Саранске пенсионерка помогла мошенникам украсть у пожилой женщины 9 млн рублей.