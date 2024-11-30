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Во Владивостоке спецназовцы нападали на клубы и пытались похитить человека

В Приморье сотрудники спецназа УФСИН нападали на ночные клубы

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Николай Хижняк/РИА «Новости»

СК Приморья завершил расследование уголовного дела в отношении шестерых сотрудников краевого УФСИН за серию псевдорейдов на ночные клубы и попытку похищения человека. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По данным следствия, в ноябре 2023 года шестеро сотрудников краевого ГУФСИН со служебными рациями, электрошокерами и наручниками, под видом коллег из правоохранительных органов, совершали нападения на ночные клубы.

В одном из заведений злоумышленники похитили 200 тысяч рублей и угрожали организатору мероприятий похищением. Всех участников разбойных нападений задержали, уголовное дело в отношении четверых фигурантов было выделено в отдельное производство. Материалы расследования переданы в суд для рассмотрения.

До этого сообщалось, что в Сочи наркоторговец выкрал том уголовного дела, чтобы избежать наказания. Когда обвиняемому дали ознакомиться с 14 томами материалов расследования, он незаметно украл один из них, решив, что если материалы будут не полными, то и судить его будет не за что. План не удался, пропажу быстро обнаружили

Ранее вымогатели заперли таксиста в подмосковном общежитии и требовали у него 10 млн рублей.

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