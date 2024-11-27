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В Челябинске водитель наехал на женщину и оскорбил ее по национальному признаку

В Челябинске автомобилист наехал на женщину и назвал ее «чуркой»

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Shutterstock

В Челябинске автомобилист толкнул бампером стоявшую на тротуаре женщину и оскорбил ее по национальному признаку. Об этом пострадавшая рассказала 74.ru.

По словам Бахыт, 29 октября она стояла около поликлиники на улице Островского и ждала такси, чтобы поехать на госпитализацию из-за проблем с давлением. Внезапно на тротуар заехал Hyundai Creta, толкнул женщину бампером, а затем проехал еще ближе и смял ее сумку. Вместо извинений водитель вышел из машины и стал агрессивно себя вести. Он обозвал пострадавшую «чуркой» и заявил, что она должна «обслуживать русских».

Женщина рассказала, что она, казашка по национальности, родилась в Челябинской области. Бахыт уже 20 лет живет в Челябинске, имеет высшее экономическое образование и работает бухгалтером. После происшествия она вызвала сотрудников ГАИ, которые зафиксировали факт ДТП с заездом на тротуар, однако затем административное дело прекратили из-за отсутствия повреждений.

Бахыт обратилась в полицию с требованием возбудить уголовное дело по статье «Хулиганство» на почве национальной ненависти, но полиции передала материалы в прокуратуру для проверки по административной статье «Оскорбление». Тем не менее даже спустя месяц после инцидента агрессивный челябинец так и не понес никакого наказания.

Ранее россиянин на BMW избил из-за национальной ненависти женщину-дворника.

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