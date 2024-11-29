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Суд вынес приговор программисту по делу ChronoРay, давшему показания на соучастников

Суд приговорил программиста из дела основателя ChronoРay к трем годам колонии

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Jiri Hubatka/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Программист Дмитрий Сомов, заключивший досудебное соглашение в ходе расследования уголовного дела в отношении основателя международной компании-оператора интернет-платежей с помощью банковских карт ChronoPay Павла Врублевского, получил три года колонии за мошенничество, отмывание денег и кражу. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на приговор московского Хамовнического суда.

Согласно тексту документа, в неправомерном обороте платежных средств подсудимого признали невиновным. Следствие просило для него семь лет тюремного заключения, но суд учел, что Сомов признал вину, назвал соучастников и дал на них показания.

«По совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний окончательно назначить обвиняемому Сомову наказание в виде лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима на срок три года», — говорится в приговоре.

Программиста взяли под стражу в зале суда. Он не согласился с судебным решением и подал апелляцию в Мосгорсуд.

В марте 2022 года Мещанский районный суд Москвы арестовал основателя ChronoPay Павла Врублевского и еще трех человек по подозрению в мошенничестве. По версии следствия, они размещали на интернет-площадках недостоверную информацию о денежном вознаграждении за участие в опросах и за успешное прогнозирование курса валют и акций, а также обещали заработок за участие в биржевых торгах и других финансовых операциях, однако после получения оплаты за регистрацию обещанное вознаграждение не выплачивалось. Жертвами мошенников стали около 100 тыс. человек. Врублевского обвиняют по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), п. «а» ч. 4 ст. 158 УК РФ (кража организованной группой), но затем следствие добавило ему ст.174.1 УК РФ (легализация денежных средств, полученных преступным путем) и ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей). Никто из фигурантов дела вину не признает.

Ранее сына основателя Chronopay объявили в розыск.

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