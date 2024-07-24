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Сына основателя Chronopay объявили в розыск

МВД: сына основателя Chronopay Врублевского объявили в России в розыск

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Global Look Press

МВД России объявило в розыск 19-летнего Петра Врублевского — сына основателя компании Chronopay Павла Врублевского. Соответствующая информация размещена на сайте ведомства.

Молодого человека разыскивают по статье Уголовного кодекса. Конкретную статью в ведомстве не уточнили.

Незадолго до этого Мещанский районный суд Москвы арестовал основателя компании Chronopay, оператора интернет-платежей с помощью банковских карт, Павла Врублевского и еще трех человек по подозрению в мошенничестве.

По версии следствия, соучастники размещали на интернет-площадках недостоверную информацию о денежном вознаграждении за участие в опросах и за успешное прогнозирование курса валют и акций, а также обещали заработок за участие в биржевых торгах и других финансовых операциях, однако после получения оплаты за регистрацию обещанное вознаграждение не выплачивалось. Жертвами мошенников стали около 100 тыс. человек.

Ранее в Москве арестовали экс-депутата ГД РФ по делу о мошенничестве.

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