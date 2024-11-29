На ВДНХ началась пятая Московская неделя интерьера и дизайна, в которой примут участие более 1100 компаний из 17 стран мира, сообщается на сайте mos.ru.

Центральным стендом на выставке станет «Сделано в Москве», на котором будет представлено более 50 брендов столицы.

Всего в рамках деловой программы недели пройдет более 50 обсуждений и мастер-классов, в которых примут участие около 180 экспертов.

В рамках Московской недели интерьера и дизайна пройдут различные выставки, деловые сессии и другие мероприятия, направленные на развитие бизнеса.

Организаторы отметили, что за прошлые 2 года Московская неделя интерьера и дизайна стала крупнейшим событием в отрасли. С 2021 года количество участников недели выросло с 363 компаний до 1100, а гостями выставок стали более 886 тыс. человек.

Напомним, проект «Сделано в Москве» и Московская неделя интерьера и дизайна способствуют продвижению и росту узнаваемости компаний. Многие бренды после участия в выставке замечают специалисты, блогеры, дизайнеры и другие представители отрасли.