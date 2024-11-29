Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

На ВДНХ началась пятая Московская неделя интерьера и дизайна

Более 1100 компаний примут участие в Московской неделе интерьера и дизайна

close
Пресс-служба Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы

На ВДНХ началась пятая Московская неделя интерьера и дизайна, в которой примут участие более 1100 компаний из 17 стран мира, сообщается на сайте mos.ru.

Центральным стендом на выставке станет «Сделано в Москве», на котором будет представлено более 50 брендов столицы.

Всего в рамках деловой программы недели пройдет более 50 обсуждений и мастер-классов, в которых примут участие около 180 экспертов.

В рамках Московской недели интерьера и дизайна пройдут различные выставки, деловые сессии и другие мероприятия, направленные на развитие бизнеса.

Организаторы отметили, что за прошлые 2 года Московская неделя интерьера и дизайна стала крупнейшим событием в отрасли. С 2021 года количество участников недели выросло с 363 компаний до 1100, а гостями выставок стали более 886 тыс. человек.

Напомним, проект «Сделано в Москве» и Московская неделя интерьера и дизайна способствуют продвижению и росту узнаваемости компаний. Многие бренды после участия в выставке замечают специалисты, блогеры, дизайнеры и другие представители отрасли.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами