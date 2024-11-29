Сергей Собянин рассказал о программе пилотных тестирований инноваций в Москве

В Москве работает программа пилотных тестирований инноваций, рассказал в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин.

Он отметил, что перед выходом на широкий рынок любое технологическое решение необходимо протестировать в реальных условиях.

«Решая эту проблему, несколько лет назад мы запустили программу пилотных тестирований инноваций, участником которой может стать любая российская компания, планирующая вывести на рынок новую технологию или продукт», — рассказал мэр.

Собянин добавил, что всего в столице 257 площадок.

Разработчики могут испытывать свои разработки по 18 направлениям, среди которых здравоохранение, спорт, строительство, безопасность и другие.

Свои площадки для тестирования предлагают и различные российские компании, такие как «РЖД», «Сибур» и другие.

Всего на площадках уже протестировали 481 разработку.

Одной из инноваций, которая прошла тестирование, стала всесезонная лыжная трасса «Сноупласт», на которой обучаются дети с особенностями здоровья.

Также на одной из таких площадок можно попробовать себя в роли пилота спортивных гонок с помощью автоспортивного симулятора GameSTUL! компании «Игровые системы».

Собянин подчеркнул, что некоторые разработки, которые проходят пилотное тестирование в городе, москвичи могут испытать сами.

«Программа пилотного тестирования инноваций Агентства инноваций Москвы была признана «Прорывной компанией года» по версии премии ReforumAwards в 2023 году», — заключил мэр.