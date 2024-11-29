В школе Азова назвали ложной информацию об ожогах у первоклассников из-за бактерицидной лампы

Информация о том, что у первоклассников одной из школ Азова появились проблемы со здоровьем из-за бактерицидной лампы, неполная и неверная, заявила «Газете.Ru» исполняющая обязанности директора Елена Лубенец. По ее словам, ситуацию могла «раскрутить» мать одного из учащихся.

«Сведения, которые указаны в публикациях, неполные и частично неверные. Не у всех первоклассников [появились симптомы], есть несколько человек из одного класса. Сейчас идет разбирательство по вопросу. По итогам будет понятно, что спровоцировало разные симптомы у детей. Там написана, честно говоря, неправда. Создана комиссия по служебному расследованию этой ситуации. По фактам, указанным в жалобе родителей, ведется работа. Есть подозрение, что это может быть вирусная инфекция, но с этим нужно разбираться. Мы разбираемся. Притом эта публикация появилась после поста мамы, которая является блогером. Складывается впечатление, что именно она раскручивает эту ситуацию, чтобы ей было что публиковать. Не знаю, у меня сложилось такое впечатление», — сказала она.

Лубенец отметила, что родители учащихся не предоставили справок из медучреждений о подтвержденных ожогах.

«Только есть одно обращение к офтальмологу, где просто указано зрение ребенка, но диагноз там пока не установлен. Поэтому разбираемся в вопросе», — пояснила она.

29 ноября издание «Блокнот Ростов» со ссылкой на мать одного из учащихся школы сообщило, что у первоклассников появились ожоги глаз, лица, тошнота и температура. По мнению родителей, причиной могла стать бактерицидная лампа, которую включали на уроках. Женщина отметила, что лампу из кабинета первоклассников уже убрали.

Ранее в новосибирской школе первоклассники получили ожоги глаз из-за кварцевой лампы.