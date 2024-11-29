Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В школе Азова назвали ложной информацию об ожогах у первоклассников из-за бактерицидной лампы

В азовской школе проводят проверку из-за информации об ожогах у учащихся из-за лампы

close
Wikimedia Commons

Информация о том, что у первоклассников одной из школ Азова появились проблемы со здоровьем из-за бактерицидной лампы, неполная и неверная, заявила «Газете.Ru» исполняющая обязанности директора Елена Лубенец. По ее словам, ситуацию могла «раскрутить» мать одного из учащихся.

«Сведения, которые указаны в публикациях, неполные и частично неверные. Не у всех первоклассников [появились симптомы], есть несколько человек из одного класса. Сейчас идет разбирательство по вопросу. По итогам будет понятно, что спровоцировало разные симптомы у детей. Там написана, честно говоря, неправда. Создана комиссия по служебному расследованию этой ситуации. По фактам, указанным в жалобе родителей, ведется работа. Есть подозрение, что это может быть вирусная инфекция, но с этим нужно разбираться. Мы разбираемся. Притом эта публикация появилась после поста мамы, которая является блогером. Складывается впечатление, что именно она раскручивает эту ситуацию, чтобы ей было что публиковать. Не знаю, у меня сложилось такое впечатление», — сказала она.

Лубенец отметила, что родители учащихся не предоставили справок из медучреждений о подтвержденных ожогах.

«Только есть одно обращение к офтальмологу, где просто указано зрение ребенка, но диагноз там пока не установлен. Поэтому разбираемся в вопросе», — пояснила она.

29 ноября издание «Блокнот Ростов» со ссылкой на мать одного из учащихся школы сообщило, что у первоклассников появились ожоги глаз, лица, тошнота и температура. По мнению родителей, причиной могла стать бактерицидная лампа, которую включали на уроках. Женщина отметила, что лампу из кабинета первоклассников уже убрали.

Ранее в новосибирской школе первоклассники получили ожоги глаз из-за кварцевой лампы.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами