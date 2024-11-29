Вице-губернатор Оренбуржья Петухов отметил важность конкурса «Лидеры России»

Конкурс «Лидеры России» стал для всех его участников поворотным в жизни, рассказал вице-губернатор – заместитель председателя правительства Оренбургской области по экономической и инвестиционной политике, министр экономического развития, инвестиций, туризма и внешних связей Оренбургской области Игнат Петухов.

Он уточнил, что конкурс стал площадкой для знакомства с большим числом талантливых людей, которые каждый день делают Россию лучше.

«Сообщество участников – самое ценное, что каждый из нас получил по итогам участия в конкурсе. Какой бы у тебя не был вопрос, ты знаешь, что всегда найдешь ответы и главное единомышленников в решении», — отметил вице-губернатор.

При этом Петухов подчеркнул, что «Лидеры России» – это в первую очередь про команду. По его мнению, подавая заявку и проходя конкурсные этапы, участник открывает для себя новые горизонты и возможности.

«Здесь невозможно быть в стороне. Лидерские качества – это не про выше, быстрее и сильнее. Во главе угла – быть в команде и работать на то, чтобы жизнь людей в городах и селах нашей страны каждый день становилась лучше. Социальный лифт работает тогда, когда ты сам занимаешь активную позицию. Но чтобы достичь настоящего успеха нужно двигаться в команде. Именно это нас и объединяет», — уточнил он.

Также вице-губернатор поддержал начало проведения второго сезона конкурса «Лидеры России. Политика». Он объяснил, что конкурс выстроен таким образом, что даже если не одержишь победу, то точно сможешь стать лучшей версией себя.

«Тестирование, очные задания во время региональных этапов – все это позволят открыть в себе потенциал, увидеть и взять на вооружение практики других ребят. Все это помогает тебе потом принимать управленческие решения и смотреть чуть дальше и формировать настоящий государственный подход в своей работе», — заключил Петухов.

Напомним, Игнат Петухов стал самым молодым победителем конкурса «Лидера России». На момент победы в 2019 году ему было 25 лет. После конкурса он возглавил АО «Корпорация развития Оренбургской области», которая за два года вошла в число лучших в стране. В 2021 году Петухов перешел на должность вице-губернатор по экономической политике Оренбургской области.

На сегодняшний день в команде Оренбургской области уже несколько победителей прошлых сезонов конкурса «Лидеры России».

За пять лет работы в регионе Оренбуржье стало одним из лидеров по инвестиционной привлекательности. Ключевое место в этом занимает особая экономическая зона, которую возглавляет также победитель конкурса «Лидеры России. Наука» Антон Ефимов.