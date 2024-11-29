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Россиянка жестоко избила четырехлетнюю дочь, отказавшуюся есть сало

В Кузбассе мать избила ремнем четырехлетнюю дочь и похвасталась этим знакомой

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Телеграм-канал «112»

Жительница Прокопьевска избила четырехлетнюю дочь и отправила видео с синяками на ее теле своей знакомой, сообщил Telegram-канал «ЧП Кузбасс».

Мать ребенка, 28-летняя Ольга, призналась приятельнице, что ненавидит дочь и мечтает сдать ее в детдом. Знакомая женщины говорит, что Ольга сама выросла без родителей, и она не понимает, как мать может желать того же своему ребенку. Родительница показала на камеру голое тело дочери после ударов ремнем.

«Я ее просто ненавижу, это просто не моя дочь», – повторяла разъяренная мать за кадром.

По данным Telegram-канала «112», причиной агрессии стал отказ девочки от сала, которое мать подала на ужин. Известно, что Ольга воспитывает дочь в одиночку, знакомые говорят, что раньше она вела асоциальный образ жизни. Женщину уже задержали. Возбуждено уголовное дело об истязании несовершеннолетнего.

Ранее россиянин избил восьмилетнюю дочь до госпитализации.

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