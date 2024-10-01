Врач рассказал, как по походке определить нарушения в работе мозга

Изменения в походке могут указывать на нарушения в работе мозга. Так, шаркающая походка может быть признаком паркинсонизма, патологического состояния, связанного с непроизвольным дрожанием конечностей и головы, постоянным мышечным гипертонусом. Об этом «Газете.Ru» рассказал врач-травматолог-ортопед Лечебно-диагностического центра Стационара Научно-клинического центра № 2 РНЦХ им. акад. Б.В. Петровского Роман Шохирев.

«Распознать паркинсоническую, или шаркающую, походку можно по следующим признакам: спина пациента сгорблена, его ноги находятся в полусогнутом состоянии, а руки — в согнутом, при этом можно заметить тремор покоя. Движение больной начинает, наклонившись вперед, он словно падает и пытается идти вперед, чтобы этого не произошло. Во время ходьбы человек делает семенящие шаги, издающие шаркающий звук», – рассказал врач.

Также изменения в походке могут наблюдаться при поражении мозжечка. У человека в этом случае наблюдается неуверенная атаксическая или «пьяная» походка с широко расставленными ногами, с шагами разной длины и колебаниями из стороны в сторону. Среди причин — рассеянный склероз, алкоголизм, опухоли и другие патологии.

«Диагностика походки всегда проходит между двумя областями: неврологической и ортопедической патологией. Например, после инсульта человек может идти с рукой, которая будет согнута в локте, запястье или с согнутыми пальцами, подобные изменения наблюдаются и в нижних конечностях, это может говорить о спазме отдельных групп мышц», – заключил врач.

Подробнее о том, как опорно-двигательная система меняется с возрастом и какие изменения в походке должны насторожить — в интервью Шохирева «Газете.Ru».

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