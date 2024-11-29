Глава Казани Метшин стал лидером «Национального рейтинга мэров»

Мэр Казани Ильсур Метшин возглавил «Национальный рейтинг мэров», подготовленный центром информационных коммуникаций «Рейтинг» совместно с Финансовым университетом при правительстве РФ.

Рейтинг был составлен на основе анкетирования и опросов экспертов. В ходе исследования оценивалась деятельность мэров столиц регионов и крупных финансово-промышленных центров России за октябрь-ноябрь этого года. Всего в нем приняли участие главы 88 городов России.

Эксперты объясняют лидерство Метшина в рейтинге успешным проведением в Казани значимых федеральных и международных мероприятий, а также развитием и преображением города после саммита БРИКС.

Также по итогам премии Финансового университета при правительстве РФ в области качества жизни Казань стала лучшим городом страны по оценке городского хозяйства.

Премией отмечают города с высокой оценкой жителей медицинского обслуживания, состояния дорог, культуры и образования, ЖКХ, работы городских властей. При этом победители определяются на основании социологического мониторинга и статистики.

Так, победителем в номинации «Лидер по качеству жизни» стала Москва. В свою очередь, Казань назвали лучшим городом по оценке качества городского хозяйства. Нижний Новгород стал лидером по доступности образования, а Калуга — по доступности жилья. Лидером в сфере безопасности признали Владикавказ. По качеству экологической среды лидером стал Сочи, а в номинации «За преданность жителей родному городу» победил Симферополь.

Напомним, в премии Финансового университета при правительстве РФ проходят оценку качества жизни города России с населением более 250 тыс. человек. Первая премия была назначена в 2014 году.

Отмечается, что Казань уже побеждала в нескольких номинациях. Например, в прошлом году город признали лидером инновационного развития, а в 2019 году Казань стала лидером по качеству жизни населения.