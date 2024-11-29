В РФ высажено 70-миллионное дерево шестого сезона проекта «Сохраним лес»

29 ноября в Крыму и Луганской Народной Республике прошли высадки шестого сезона акции «Сохраним лес», сообщили организаторы.

Благодаря двум высадкам цель 2024 года по количеству высаживаемых деревьев достигнута. Земли лесного фонда в обоих субъектах пополнились десятками тысяч молодых сеянцев, а сама акция перешагнула рубеж этого года в 70 миллионов деревьев. Суммарно за 6 лет проведения акции во всех российских субъектах высажено свыше 360 миллионов деревьев.

«Высадка 70-миллионного дерева в Крыму, безусловно, является символом единства и неравнодушного отношения в сохранении и приумножении лесов нашей страны. До середины декабря акция пройдет еще и в других районах Крыма, Севастополя, а также в Запорожской и Херсонской областях. Уверен, что жители поддержат и высадят свое дерево», – отметил руководитель Рослесхоза Иван Советников.

Как отметили в Минприроды Крыма, высадки в рамках проекта «Сохраним лес» продолжатся в местных лесах и после центрального мероприятия. Всего в лесничестве до конца года появятся около 200 тысяч молодых деревьев.

В ЛНР сотрудники местного лесоохотничьего хозяйства совместно с Министерством природных ресурсов и экологии ЛНР провели высадку 11 тыс. саженцев сосны обыкновенной на площади почти в 2,5 га. Мероприятие прошло в рамках Программы экологических гуманитарных миссий.

Традиционно высадки акции «Сохраним лес» в этом году проходят в поддержку нацпроекта «Экология», ожидается, что финальная высадка состоится на будущей неделе в Севастополе.