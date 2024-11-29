Вооруженный мужчина ворвался в салон и потребовал бесплатный массаж

В Италии задержали алжирца, который угрожал оружием ради бесплатного массажа. Об этом пишет Today.it.

По данным издания, в полицию Генуи обратилась 40-летняя китаянка, которая работает в массажном салоне в центре города. Она сообщила, что неизвестный ворвался в кабинет, стал угрожать ей ножом, разделся и потребовал сделать ему бесплатный массаж. Сначала женщина позвонила родственнику, который вступился за нее, но злоумышленник ударил его кулаком и скрылся.

Позднее стражи порядка задержали нападавшего, который не успел уйти далеко от места происшествия. Им оказался 28-летний мужчина из Алжира, не имеющий в Италии определенного места жительства и ранее судимый за кражи. Он пытался сопротивляться при задержании, но в итоге был обезврежен. Ему уже предъявили обвинения в применении насилия, нанесении побоев, сопротивлении должностному лицу и незаконном ношении ножа.

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