Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +

Вооруженный мужчина ворвался в салон и потребовал бесплатный массаж

В Италии мужчина с ножом ворвался в салон, разделся и потребовал сделать массаж

close
Shutterstock

В Италии задержали алжирца, который угрожал оружием ради бесплатного массажа. Об этом пишет Today.it.

По данным издания, в полицию Генуи обратилась 40-летняя китаянка, которая работает в массажном салоне в центре города. Она сообщила, что неизвестный ворвался в кабинет, стал угрожать ей ножом, разделся и потребовал сделать ему бесплатный массаж. Сначала женщина позвонила родственнику, который вступился за нее, но злоумышленник ударил его кулаком и скрылся.

Позднее стражи порядка задержали нападавшего, который не успел уйти далеко от места происшествия. Им оказался 28-летний мужчина из Алжира, не имеющий в Италии определенного места жительства и ранее судимый за кражи. Он пытался сопротивляться при задержании, но в итоге был обезврежен. Ему уже предъявили обвинения в применении насилия, нанесении побоев, сопротивлении должностному лицу и незаконном ношении ножа.

Ранее жительница Башкирии совершила ограбление магазина ради мягкой игрушки.

Что думаешь?
Комментарии
 
Дальше вы перейдёте на сайт нашего партнера
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами