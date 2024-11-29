Ученые предупредили об опасности использования мобильного телефона за обеденным столом, пишет Daily Mail.

В преддверии рождественских праздников эксперты призывают обратить внимание на использование мобильных телефонов за обеденным столом. Доктор Гарет Най, старший преподаватель физиологии в Честерском университете, предупреждает о потенциальных рисках, связанных с бактериями, которые задерживаются на смартфонах и могут вызвать серьезные заболевания.

Специалисты отмечают, что на телефонах могут находиться такие бактерии, как Pseudomonas aeruginosa и Acinetobacter baumannii, которые способны вызвать респираторные инфекции и менингит соответственно. Также на мобильных устройствах могут находиться грамположительные споровые бактерии, ассоциируемые с пищевыми отравлениями.

Доктор Най объясняет, что грязь на телефонах попадает от рук, которые ежедневно соприкасаются с множеством поверхностей, включая туалеты. Это усиливает риск передачи бактерий во время приема пищи. Эксперт выделяет необходимость соблюдения чистоты смартфонов, особенно во время праздничных ужинов.

Ученые предложили несколько рекомендаций по очистке телефона. В первую очередь, необходимо отключить устройство от сети и снять чехол, промывая его горячей мыльной водой. Также рекомендовано использовать специальные чистящие средства для удаления загрязнений.

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