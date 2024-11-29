В первые выходные зимы в парках Москвы проведут лекции, игры и мастер-классы

В первые зимние выходные парки Москвы, подведомственные столичному Департаменту культуры, подготовили обширную программу. Об этом сообщается на сайте мэра столицы.

Так, в ландшафтном парке «Митино» 30 ноября пройдет фестиваль «Виват, игра, виват!». Гостям представят программу, посвященную памяти режиссера, сценариста, основателя московского Театра охочих комедиантов Владислава Панфилова, а также выступления новогодних персонажей, конкурсы и танцы.

В выставочном центре парка «Фили» состоится лекция «Палеоарт. Роль палеонтологии в мировой истории искусства», в парке «Красная Пресня» — лекция «Кто ищет, тот всегда найдет».

В свою очередь, 1 декабря в центре творчества и досуга Бабушкинского парка проведут серию настольных игр. В экомастерской парка «Северное Тушино» пройдет мастер-класс по изготовлению игрушек для кота, а также встреча клуба «Юный эколог», в рамках которой расскажут о зоомире парка. Также в зоне отдыха «Терлецкая дубрава» научат создавать открытки в стиле СССР.

В парке «Сокольники» 30 ноября и 1 декабря пройдет мастер-класс «Пуэр и пуэрная смола». При этом 1 декабря в парке Дружбы проведут мастер-класс по живописи «Новогодний стол». Гости парка «Ходынское поле» смогут посетить мастер-класс «Дыхательные практики», а также занятие по журналистике и творческие конкурсы.

Также в усадьбе Воронцово 30 ноября проведут экскурсию по выставке «Детство в дворянской семье», которая расскажет о жизни младших членов дворянских семей и развлечениях детей того времени. В парке «Дубки» 1 декабря пройдет литературная прогулка «Александр Блок. Он весь — свободы торжество!», которая расскажет о жизни и творчестве поэта.

Кроме того, 1 декабря стартует проект «Зима в Москве», который объединит все развлечения столицы. Он продлится до 28 февраля.