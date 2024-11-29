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В российском зоопарке медведи не могут уйти в спячку из-за петухов в соседнем вольере

В Воронежском зоопарке медведи не могут уйти в спячку из-за бодрствующих петухов

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Depositphotos

Бурые медведи Умка и Маша из Воронежского зоопарка не могут окончательно залечь в спячку, так как их своими криками будят петухи. Об этом сообщают «Вести Воронеж» со ссылкой на сотрудников зоосада.

По словам киперов животных, медведи уже почти набрали необходимый для спячки вес — около 20 килограммов каждый, — но пернатые, которые находятся в соседнем вольере на карантине, пока работают для них будильниками. Уйти в сон медведи пытались еще в начале ноября, когда выпал первый снег, однако потом температура воздуха пошла вверх, и они передумали.

К концу ноября бурые хищники стали избирательнее в еде и отказались от прогулок, скоро их планам не смогут помешать даже петухи.

«Это говорит о том, что животное набрало необходимую массу, чтобы уснуть. И они уже выбирают из еды то, что нравится, что повкуснее. Но это уже какой-то минимум», — поделилась заместитель директора зоопарка Ирина Субботина.

Ранее в Московском зоопарке показали манула Тимофея, который набрал вес и отрастил мех к зиме.

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