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Режиссер Кончаловский поделился мнением об уехавших из России артистах

Егор Кончаловский: меня расстраивают говорящие неприятные о России вещи артисты

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Телега Online/VK

В начале СВО многие артисты не поняли, что все серьезно, заявил российский режиссер, сценарист и продюсер Егор Кончаловский в новом выпуске авторского подкаста «Сорян, это подкаст».

«Сначала им казалось, что это все шутки. Но настал момент принимать стороны. Они выбрали не нашу», — отметил он.

По мнению режиссера, у артистов разные причины, связанные с имуществом и деньгами.

«В последнюю очередь это связано с политическими позициями. Но что есть, то есть. Меня расстраивали артисты, особенно те, которые очень неприятные вещи говорят про страну», — сказал он.

Также режиссер рассказал, почему он не последовал за «американской мечтой».

«На съемках фильма «Танго и Кэш» я был младшим помощником младшего помощника. Мы потом снимали и в Нью-Йорке, и в Париже, и Мадриде. И именно в тот момент-то я и понял, что Америка не моя страна», — поделился Кончаловский.

Также в своем интервью режиссер рассказал, почему он изменил свое мнение к Англии, а также высказался о телевизионном проекте Никиты Михалкова.

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