В Подмосковье спасли двухлетнего ребенка со скоплением лимфы на шее

В Подмосковье врачи спасли двухлетнего ребенка со скоплением лимфы на шее, он поступил в медцентр Рошаля в Красногорске с асимметрией в области лица. Об этом сообщает 360.ru.

Врачи выявили у мальчика лимфатическую мальформацию, которая представляет собой доброкачественную опухоль. При такой патологии происходит сдавливание яремной вены и сонной артерии. Заведующий отделением челюстно-лицевой хирургии Игорь Овчинников сообщил, что ребенку провели операцию и удалили новообразование через небольшой разрез на шее.

«Операция прошла без осложнений, а после мы наложили швы, в стационаре пациент получает противовоспалительную терапию, ежедневно проводятся перевязки и осмотры врача. Ребенок чувствует себя хорошо, улыбается и активно проводит время в игровой комнате центра», — поделился врач.

Накануне сообщалось, что врачи Детского центра Рошаля спасли 12-летнего мальчика с гигантской кистой селезенки. Как пояснили медики, редкое образование, распространенность которого в мире не превышает 1%, обнаружили у юного пациента случайно, во время диспансеризации по месту жительства.

Ранее стало известно, что годовалый ребенок потерял сознание на морозе, пока пьяные родители спали в доме.