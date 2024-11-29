Умерла многодетная россиянка, которую водитель BMW задавил на глазах ее детей

Многодетная жительница Волгограда Екатерина Буравлева, которую задавил 73-летний Александр Пак на кроссовере BMW, скончалась в больнице. Об этом сообщает издание V1.ru.

Инцидент произошел 22 октября в Дзержинском районе города. По неофициальной информации, водитель иномарки с московскими номерами сначала задел авто потерпевшей, а когда женщина вышла, чтобы сделать ему замечание, переехал волгоградку на глазах у одной из ее дочерей и одноклассников старших детей. С места ЧП пенсионер скрылся.

Уголовное дело по статье «Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, сопряженное с оставлением места ДТП» на мужчину возбудили после широкого общественного резонанса. Сейчас пенсионер находится под домашним арестом. По информации СМИ, он говорил, что не заметил волгоградку, и не знает, откуда на его машине взялись следы ее рук. По словам подозреваемого, в тот день он ехал на машине выбрасывать мусор.

Пострадавшую перевели из больницы Волгограда в НИИ им. Склифосовского в Москве. Все это время она находилась в тяжелом состоянии, на аппарате искусственной вентиляции легких.

Делом заинтересовались в Центральном аппарате Следственного комитета РФ.

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