Нейросети назвали помощником в создании доступного контента

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Топ-менеджер «Рамблер» Иванова: тренды в области ИИ формируют новые реалии для медиа

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Пресс-служба Rambler&Co

Интеграция ИИ-инструментов откроет новые возможности для улучшения пользовательского опыта в медиа, заявила директор департамента контента и технологий Rambler&Co, исполнительный директор портала «Рамблер» Анна Иванова в рамках TechWeek.

«Тренды в области ИИ, влияние e-commerce и лидерство Telegram как основного канала потребления информации формируют новые реалии для медиа», — сказала она.

По словам Ивановой, представители медиа должны адаптироваться к распространению контента в цифре.

«Интеграция ИИ-инструментов открывает возможности для улучшения пользовательского опыта», — отметила она.

Иванова добавила, что использование ИИ снижает когнитивную нагрузку на человека и дает ему нужную информацию в моменте.

Она подчеркнула, что в современном мире пользователи хотят, чтобы медиаконтент адаптировался под их потребности.

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