«Позволили маленько лишнего»: школьных поваров не будут увольнять за танцы с костями

Поварам школы в поселке Шушенское Красноярского края сделали выговор после публикации в сети видеоролика, на котором они танцуют с костями в столовой под песню «Эта любовь» киргизского певца Amirchik. Увольнять женщин не собираются — они раскаиваются, и их некем заменить, заявил «Газете.Ru» руководитель управления образования района Владимир Киримов.

«Все лица наказаны, получили выговоры. Я так понимаю, сейчас у нас будут проверки, мы готовы к этому. В субботу привезли мясо, поэтому работники были вызваны в выходной день на разделку. Все мясо было прибрано в присутствии завстоловой, а работники остались собрать оставшиеся кости, потому что они в питание не идут. Кости утилизируются у нас по договору с ветстанцией. Работники, конечно, раскаиваются по поводу того, что они сделали. Повара сразу сказали, что будут увольняться. Но у нас небольшой поселок, работников не так много, поэтому пока они продолжают работать. Тем более замечаний к ним нет, они нормально работают. Конечно, они могут уволиться, но мы должны найти работников. Школа же работает, сразу заменить этих людей некем», — сказал он.

Киримов отметил, что за неделю до инцидента с сотрудниками столовых было проведено совещание. Он назвал поведение поваров в выходной день баловством и добавил, что ничего «криминального» в нем нет.

«У нас было совещание с завстоловыми буквально на предыдущей неделе. Я лично проводил его и говорил им, насколько это все серьезно — надо соблюдать правила, и про мытье, и хранение продуктов, и про прием продуктов. Все еще раз меня поняли. Но, видите, каждому свою голову невозможно приставить. Это шутка такая с их стороны, но она выпала просто в сети. А так, ничего криминального там нет. В нашей столовой с проверкой был Роспотребнадзор до этого, замечаний по кухне нет. Человеческий фактор, к сожалению. Это не момент приготовления пищи, не рабочий день. Такого бы никто бы не допустил, у нас в столовой все всегда на месте — зам по хозяйству, директор в школе всегда. Когда был выходной день, видимо, позволили себе маленько лишнего», — пояснил он.

Одна из родителей школьников Галина в разговоре с «Газетой.Ru» тоже вступилась за поваров — сотрудниц любят и уважают, а сами женщины добры к ученикам и хорошо готовят.

«Считаю, что нужно наказать, но не увольнять. Они уже все осознали и пожалели. Жалоб на этих поваров никогда не было, готовят замечательно, детям очень нравится. В школе их все любят и уважают, так как повара добры к ребятам, приветливы и выполняют свои прямые обязанности на отлично. Ребятам очень нравится, как они готовят», — сказала она.

До этого в сети был опубликован видеоролик, на котором две сотрудницы школьной столовой танцуют под хит 2022 года «Эта любовь» киргизского певца Amirchik с кусками костей в руках, имитируя игру на гитаре.

В управлении Роспотребнадзора по Красноярскому краю разглядели на видео «грубые нарушения санитарных норм и требований» и начали проверку.

Ранее в Ростовской области двое мужчин искупались в чане с молоком на ферме.