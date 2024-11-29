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Подмосковный экстрасенс домогался клиентки во время гипноза для «поднятия женской энергии»

Baza: в Подмосковье клиентка обвинила экстрасенса в домогательствах при гипнозе

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Depositphotos

В Подмосковье клиентка обвинила психолога-экстрасенса в домогательствах во время сеанса гипноза для «поднятия женской энергии». Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По информации Telegram-канала, супруги из Подольска обратились к психологу-экстрасенсу с целью решить свои проблемы в постели. Они по очереди посетили специалиста, и он заключил, что у женщины есть «проблемы с женской энергией», которые он предложил исправить с помощью сеанса гипноза.

Россиянка пришла в назначенное время, и психолог-экстрасенс усадил ее на диван. Мужчина сказал, что у нее есть страхи, которые необходимо убрать, и ввел ее в гипноз. После этого специалист подсел к ней и стал гладить через одежду, прося клиентку представить, что он — ее муж. Затем он запустил руки под ширинку брюк женщины. Она не могла сопротивляться происходящему из-за состояния, в котором находилась.

После окончания сеанса клиентка молча покинула помещение и рассказала обо всем мужу. Супруги обратились за помощью в полицию, и стражи порядка провели проверку, однако не обнаружили состава преступления. Психолог-экстрасенс уверяет, что весь сеанс сидел на расстоянии полутора метров от женщины, а домогательства ей привиделись в гипнозе.

Ранее психолог раскрыл причины растущего спроса на магов, астрологов и тарологов у россиян.

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