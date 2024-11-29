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YouTube не выполнил требования РКН об удалении материалов, популяризирующих VPN

РКН: YouTube не выполнил требования удалить более 300 материалов про VPN

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Artyom Sobolev/Shutterstock/FOTODOM

Видеохостинг YouTube не выполнил предписания Роскомнадзора об удалении свыше 300 материалов, которые пропагандируют использование VPN-сервисов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«К настоящему моменту со стороны администрации YouTube не исполнены требования по удалению более 300 материалов, популяризирующих использование VPN-сервисов и других программ для обхода блокировок доступа к противоправному в РФ контенту», — говорится в сообщении ведомства.

29 ноября YouTube предупредил некоторых пользователей о том, что их видео с информацией о методах обхода блокировок было внесено в реестр запрещенной информации по решению Роскомнадзора. В связи с этим видеохостинг попросил блогеров самостоятельно удалить такие ролики, иначе компания будет вынуждена заблокировать контент. Представитель Роскомнадзора подтвердил, что ведомство направило запросы на удаление материалов, популяризирующих использование VPN и других программ для обхода блокировок.

22 ноября пользователи YouTube из разных стран, включая Россию и США, начали жаловаться на неожиданные сбои в работе видеохостинга.

Ранее в «Ростелекоме» объяснили, почему YouTube работает нестабильно.

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