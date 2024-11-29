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Спасение подавившегося яйцом педагога в Турции попало на видео

Haber Turk: в Турции учитель подавился яйцом и был спасен коллегой

Спасение подавившегося яйцом педагога в Турции попало на видео, пишет местное издание Haber Turk.

Инцидент произошел, когда учитель обществознания Назым Аксой решил перекусить вареным куриным яйцом. Кусок еды застрял в горле мужчины, и он начал задыхаться. На помощь к пострадавшему пришел его коллега, выполнивший маневр Геймлиха, что в конечном итоге помогло педагогу.

«После третьего укуса яйца я начал задыхаться. Я снял куртку и выбежал в коридор. В тот момент мне казалось, что время замирает», — вспоминает Назым.

Энес Гейик, очевидец событий, отметил, что все переживали за учителя, но паники не было.

«Я сразу понял, что ситуация серьезная. Слава богу, нам удалось помочь нашему коллеге. Это был животрепещущий момент, который мы могли бы отрабатывали на тренингах по оказанию первой помощи», — добавил мужчина.

Ранее одноклассник спас подростка, у которого случилась остановка сердца.

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